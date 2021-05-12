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Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составляет 3%

Кабмин делает все, чтобы доходы граждан соответствовали их потребностям, указал премьер-министр

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения России составляет 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

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"Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, [составляет] плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали - плюс 3%", - отметил Мишустин, не уточнив, за какой период эти данные.

По словам премьера, правительство, формулируя свои цели, а также в системной работе обращает внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью.

Правительство РФ обеспокоено вопросами доходов граждан и делает все необходимое, чтобы они соответствовали потребностям населения, добавил Мишустин. "Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей", - заявил он.

По его словам, при определении нуждаемости граждан нужно учитывать доходы от нелегальной занятости.

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