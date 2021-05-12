Правительство пока не видит целесообразности введения запрета на экспорт топлива

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство рассмотрит вопрос о введении запрета на экспорт нефтепродуктов, если ситуация на внутреннем рынке топлива станет критичной, но пока уровень запасов достаточен для удовлетворения спроса, необходимости во введении ограничений нет. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сказал вице-премьер Александр Новак.

"Это крайняя мера, которая будет приниматься только в том случае, если мы увидим критичность ситуации. На сегодняшний день у нас достаточно ресурсов нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива", - сказал Новак. По его словам, скорректированный с 1 мая демпферный механизм позволил еще больше стабилизировать ситуацию на рынке топлива. "У нас относительно дизеля вопрос [о запрете экспорта] в принципе не стоит", - сказал он.

По словам вице-премьера, на сегодня правительство "не видит необходимости во введении изменений по запрету экспорта". "Такая мера в принципе возможна, но она является крайней. На сегодняшний день такой необходимости нет", - сказал он.

Ранее Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, "являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта". В него предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России предлагалось ввести сроком на три месяца.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже обещало ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн т бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн т - на 4,5% меньше уровня 2019 года.

Ситуация на топливном рынке

Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабильная, цены на нефтепродукты растут на уровне инфляции. "На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная на рынке. Были предприняты все необходимые меры правительством Российской Федерации, министерствами нашими и компаниями, которые работают на этом рынке", - сказал он.

Новак также добавил, что цены на топливо растут на уровне примерно соответствующем уровню инфляции. Кабмин не ожидает резких скачков цен на бензин в РФ в этом году, мер достаточно, отметил Новак.

Стоимость бензина в России выросла с начала 2021 года на 2,9%. Таким образом, рост цен пока не превышает темпы инфляции, сообщил вице-премьер.

"По отношению к прошлому году цены в этом году на мировых рынках выросли на нефть и на нефтепродукты более чем в 2 раза, в то время как в Российской Федерации на автозаправочных станциях цены на бензин на сегодняшний день в среднем по России выросли всего на 2,9%, на дизельное топливо - на 2,7%. То есть фактически это в пределах инфляции", - сказал он.

Новак подчеркнул, что правительство будет строго следить, чтобы рост цен не бензин и дальнейшем не превышал инфляцию.

Запасы бензина

По словам вице-премьера, российские нефтяные компании накопили необходимый запас топлива для покрытия растущего спроса в весенне-летний период.

"Мы следим и за теми запасами, которые должны быть на нефтебазах, на автозаправочных станциях. На сегодняшний день по бензинам они выше, чем в прошлом году, на 11%, по дизельному топливу - более, чем на 20%. То есть наши компании в соответствии с рекомендациями правительства Российской Федерации накопили необходимые объемы запасов, которые позволяют нам говорить о достаточности проведения и весенне-полевых работ в рамках посевной [кампании], и для обеспечения потребностей автолюбителей при летнем увеличении объемов автоперевозок", - отметил вице-премьер.

Потребление авиакеросина

По словам Новака, правительство допускает увеличение потребления авиационного керосина в РФ летом в случае увеличения объема авиаперевозок, компании получили рекомендации нарастить запасы этого топлива.

"Мы видим, что в летний период может сложиться ситуация с увеличением объема авиаперевозок и в случае снижения локдаунов, в том числе увеличение авиаперевозок в заграничном направлении. Необходимо, чтобы было необходимое количество авиационного керосина для обеспечения таких перевозок", - сказал он.

Новак добавил, что на биржевом комитете ФАС авиационным и нефтяным компаниям была дана рекомендация обеспечить необходимые объемы авиакеросина на несколько месяцев вперед с учетом возможного роста спроса и потребления этого топлива.

В протоколе заседания биржевого комитета ФАС (имеется в распоряжении ТАСС) говорилось, что нефтяникам рекомендовано нарастить запасы авиакеросина на случай восстановления авиасообщения, которое может спровоцировать рост цен на этот вид топлива. Этот пункт ранее не был включен в текст аналогичных протоколов.