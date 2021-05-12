Титов заявил, что повышение цен производителями определяется законами рыночной экономики

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Повышение цен российскими производителями не связано с жадностью предпринимателей, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Такое мнение высказал в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме.

Ранее Мишустин одной из причин роста цен назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей". Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

"Это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры. Но делать это нужно очень аккуратно. Если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется", - сказал Титов.