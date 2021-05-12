Около 2 млн домохозяйств могут попасть в программу ускоренной догазификации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году.

Он добавил, что в настоящее время идет инвентаризация домовладений, который могут быть подключены к газу в рамках поручения президента к 2023 году.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Ранее Новак сообщал, что уже подготовлены поправки в закон о газоснабжении, которые позволят населению не платить за подключение их участков к поселковым газопроводам.

Источники финансирования газификации

Новак заявил, что нехватка финансирования программы газификации регионов РФ на 2021-2025 годы оценивается правительством в 700-800 млрд рублей. Недостающие средства могут быть направлены в программу "Газпромом", бюджетами регионов или за счет перераспределения расходов внутри самой программы.

"Предварительно мы считали, что на пятилетку потребуется порядка от 700 до 800 млрд рублей. Мы смотрим разные варианты, в том числе и оптимизацию расходов, и перераспределение внутри программы газификации. Есть также у нас на сегодняшний день дополнительные возможности в регионах, которые принимали программы вместе с "Газпромом", по изысканию дополнительных ресурсов. Также дополнительные средства "Газпрома" и не только "Газпрома", - сказал Новак, добавив, что средства на газификацию могут быть выделены и региональными газораспределительными организациями.

"Газпром" на реализацию программы газификации на 2021-2024 годы зарезервировал 526 млрд рублей, добавил вице-премьер. Кроме того, в настоящее время "Газпром" совместно с правительством ведет работу по изысканию дополнительных средств на догазификацию населенных пунктов, добавил он.

Кабмин может скорректировать цель в 83% по максимальному уровню газификации России, заявил вице-премьер.

Правительство РФ ранее утвердило дорожную карту газификации регионов страны, в нее также включена ускоренная догазификация населенных пунктов на 2021-2022 годы без привлечения средств граждан. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.

Ранее глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов сообщал, что такого объема потребления газа достаточно для отопления домов площадью до 300 кв. м. Про этом площадь домов не является критерием для участия в программе догазификации, подчеркивали Густов и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.