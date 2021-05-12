Мишустин не исключил решений по прогрессивным ставкам для фирм, выводящих дивиденды из РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил решений по прогрессивным ставкам для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Правительство намерено донастроить механизм, чтобы компании оставляли больше средств в региональных бюджетах.

"Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый, о чем говорит президент, для того, чтобы сбалансировано понять: если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, в том числе процентов и роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки - прогрессивные - налога на прибыль, либо какие-то другие, должны быть сделаны", - сообщил он в рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме.

По словам Мишустина, правительство к такой работе готово. "Мы будем ждать предложения в том числе от депутатского корпуса", - подчеркнул премьер-министр.

Одной из задач правительства является мотивация компаний создавать школы, детские сады и прочие социальные объекты в тех регионах, где они осуществляют деятельность.

"Конечно же, хочется, чтобы больше осталось доходов в тех регионах, <...> чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из региона, платит и создает инфраструктуру социального развития для того, чтобы там были школы, детские сады <...> Мы этого добиваемся всеми силами", - отметил он.