Мишустин: за жадность в вопросе вывода доходов компании должны платить налогами в бюджет

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компании должны платить дополнительными налогами в бюджет страны за жадность в вопросе вывода своих доходов, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

"Та самая жадность, об этом мы сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны, там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди", - сказал он.

Мишустин пояснил, что существует необходимость "донастроить" налоговые механизмы, "для того чтобы если компания ведет агрессивную деятельность по выводу, в том числе дивидендов, процентов, роялти из РФ, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, либо другие подходы должны быть сделаны".

"К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложения в том числе от депутатского корпуса", - сказал Мишустин. При этом он отметил, что также важно не убить в бизнесе желание создавать новый продукт и экспортировать его.