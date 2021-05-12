Мишустин заявил, что для амнистии капиталов было достаточно времени

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Амнистия капиталов длилась несколько лет и сопровождалась достаточным количеством предложений и законов по добровольному декларированию, однако она не может быть постоянной. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

"Амнистия у нас была несколько лет, почти три с лишним года. Мы же предлагали добровольное декларирование всем, кто заработал, для того, чтобы перевести соответствующие средства в Россию. Сколько раз об этом президент говорил. Я говорю простыми словами, но в этом смысле то количество предложений и законов, которые были приняты, в том числе и Государственной думой, для амнистирования, для того, чтобы добровольно декларировать, было достаточно. Мы не можем постоянно жить в режиме амнистии", - отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, было сделано достаточно много для того, чтобы российская юрисдикция была привлекательной для ведения бизнеса. "Достаточно информации дано, чтобы люди возвращали средства сюда. А также очень много сделано для того, чтобы наши специальные административные районы, и возможности нашей юрисдикции были не хуже, а зачастую лучше, чем те же самые возможности для наших бизнесменов в низконалоговых юрисдикциях", - сказал он.

Премьер отметил, что результаты амнистии были неплохими. "Сроки-то амнистии прошли, и у нас, кстати, были неплохие результаты. Но, видно, кому-то хочется повторить те ошибки, которые были, в том числе и у бизнесменов, чьи огромные доходы застряли на Кипре", - считает Мишустин.