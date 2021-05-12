В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдаются в среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 85% пользователей, сообщивших о сбое, испытывают проблемы с работой сайта "Яндекса", еще 11% жалуются на сбои в работе "Яндекс.Почты", 2% информируют о проблемах в функционировании сервиса "Яндекс.Деньги".

Сообщения о неполадках стали поступать около 13:45 мск. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Казани, Красноярска и других городов.

Кроме того, сообщается о возможных проблемах в работе сервиса "Яндекс.Такси". "По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси".