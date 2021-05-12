Мишустин прокомментировал предложение "отдать Дальний Восток олигархам"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство готово оказывать поддержку и давать рекомендации крупным промышленникам и бизнесменам в рамках развития Дальневосточного федерального округа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду по итогам отчета правительства в Госдуме предложил развитие Дальнего Востока "отдать олигархам, чтобы через пять лет там была Америка, Русская Америка".

"То, что касается предложения Дальний Восток олигархам отдать или богатым людям. <…> То, что там сделано - очень неплохо, высокий уровень. Конечно, хочется большего, я понимаю. Но здесь есть свобода выбора, поэтому мы поддерживаем такие предложения, если это будет сделано добровольно. И рекомендации крупным промышленникам и крупным бизнесменам с удовольствием дадим", - сказал Мишустин.

Ранее в рамках отчета председатель правительства заявил, что миграционный отток населения из регионов ДФО снизился в четыре раза. Он также отметил, что на сегодняшний день люди очень активно используют дальневосточную ипотеку под 2%. Мишустин отметил, что на поддержку территорий опережающего развития выделено 100 млрд рублей, построено примерно 450 и отремонтировано более чем 700 социальных объектов.