Московское предприятие разработало высокоточный гироскоп для беспилотников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Гиронав" при поддержке Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) в Москве разработало высокоточный гироскоп для беспилотников. Прибор может применяться для контроля траектории движения беспилотных автомобилей в случае потери спутникового навигационного сигнала, сообщила в среду пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"Новый аппарат - это результат совместной работы российских инноваторов и Зеленоградского нанотехнологического центра, который расположен в ОЭЗ "Технополис "Москва". Гироскоп является неотъемлемой частью инерциальной системы беспилотника, которая необходима для пространственной ориентации и стабилизации беспилотного аппарата. Новая разработка отличается повышенной точностью и низким шумом", - говорится в сообщении.

Созданный при содействии ЗНТЦ гироскоп нацелен на импортозамещение в сегменте микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков угловой скорости.

"МЭМС-датчики угловой скорости в России выпускаются, но зачастую используются внутри производственных цепочек крупных корпораций и не попадают в свободную продажу. Новая разработка, наоборот, адресована открытому рынку. Реализация данного проекта будет способствовать решению задачи импортозамещения в сегменте высокоточных МЭМС-датчиков угловой скорости, в котором в настоящее время более 50% занимает продукция зарубежных производителей", - отметил руководитель стартапа НПП "Гиронав" Дмитрий Данильцев, чьи слова приводятся в материале.

"Наноцентр помогает начинающим компаниям развиваться, участвуя в финансировании их проектов и предоставляя доступ к высокотехнологичному оборудованию. Также в прошлом году центр вложил более 200 млн рублей в развитие собственной промплощадки", - сказал глава департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.

Сейчас Зеленоградский наноцентр поддерживает более 30 стартапов в различных отраслях промышленности, в том числе в робототехнике, промышленной автоматике, энергетике и медицине.