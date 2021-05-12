ГД утвердила в I чтении семь проектов для функционирования в режиме "цифровой песочницы"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о семи экспериментальных проектах, для реализации которых необходим правовой режим "цифровой песочницы". Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций". Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусмотрены правовые нормы, положения которых применяются с особенностями, которые могут быть установлены программой ЭПР, по следующим направлениям разработки и апробации цифровых инноваций: медицинская деятельность, телекоммуникации, проектирование, производство и эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания, а также продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.

Предлагаемый перечень таких правовых норм предполагает возможность применения положений соответствующих федеральных законов с некоторыми особенностями, установленными в программе ЭПР.

При этом перечень предлагаемых законопроектом правовых норм, положения которых применяются, если иное не установлено программой ЭПР, обусловлен выявлением конкретных требований, препятствующих появлению или апробации соответствующих цифровых инноваций.

Перечень таких норм сформирован на основе предложений субъектов предпринимательской деятельности по установлению ЭПР для проектов, направленных на развитие цифровых инновационных технологий.

О проектах

Речь идет о семи проектах: оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (ПАО "МТС"), дистанционное заключение договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий (ПАО "МТС"), сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов), обеспечивающих доставку широкого спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг (Фонд перспективных исследований), коммерческое использование беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) (ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс беспилотные технологии"), внедрение систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта (ассоциация "Национальная база медицинских знаний"), сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных (некоммерческая организация "Ассоциация больших данных") и исследования рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт (ООО "Дата матрикс").

Ожидаемыми последствиями установления и реализации законопроекта являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества или доступности товаров, работ и услуг, увеличение прибыли от предпринимательской деятельности и снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного или муниципального управления в ходе внедрения цифровых инноваций, совершенствование общего регулирования по результатам реализации ЭПР, говорится в пояснительной записке.