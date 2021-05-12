Мишустин рассказал о своем опыте работы грузчиком в молодости

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о деятельности правительства в 2020 году рассказал, что в молодости подрабатывал грузчиком и лаборантом.

"Еще один фактор непростой - это желание человека работать. В принципе мы говорим обо всем, кроме одного. Что вообще-то наверняка все знают, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, и работал грузчиком, и занимался соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", - сказал Мишустин.

Он отметил, что сейчас в Москве есть более сотни тысяч вакансий, а люди не идут на работу.

Мишустин также напомнил, что правительство работает над тем, чтобы к 2030 году сократить бедность вдвое.