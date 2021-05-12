На Украине пять из десяти крупнейших госкомпаний завершили 2020 год с убытками

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Пять из десяти крупнейших связанных с государством компаний на Украине завершили 2020 год с убытками. Об этом сообщило в среду агентство Украинские новости со ссылкой на финансовые данные предприятий.

"Половина из 10 крупнейших компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, получили убыток по итогам 2020 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее убыточными в прошлом году оказались компании "Укрэнерго" (27,5 млрд гривен, или почти $1 млрд), "Нафтогаз Украины" (19 млрд гривен, или $676 млн), "Укрзализныця" (12 млрд гривен, или $429 млн), "Энергоатом" (4,8 млрд гривен, или более $171 млн), а также Одесский припортовый завод (1,2 млрд гривен, или $43 млн).

При этом компании "Укрнафта", "Укргидроэнерго", "Укроборонпром", "Укрпочта" и "Центрэнерго" завершили прошлый год с прибылью, она варьируется в пределах от $2,1 млн до $154 млн.

По данным Госслужбы статистики Украины, прибыль всех предприятий страны составила 602,3 млрд гривен (более $21,5 млрд), что на 2,9% меньше, чем в 2019 году, а убытков допущено на сумму 337,9 млрд гривен ($12 млрд), то есть на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом. Доля убыточных предприятий за январь - декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь - декабрь 2019 года - 19,5%).