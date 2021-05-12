{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чернышенко: возобновление авиасообщения с курортами Египта зависит от эпидситуации

Главная задача - сохранение здоровья граждан, подчеркнул вице-премьер РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сроки возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта зависят от эпидемиологической обстановки, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это все зависит от эпидемиологической обстановки. Самая главная наша задача - это сохранение здоровья наших граждан", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, когда может быть восстановлено авиасообщение с египетскими курортными городами.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

В начале сентября 2020 года авиасообщение между Египтом и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать Египет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы осуществляются в Каир 5 раз в неделю.

Теги
ЕгипетРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда
Как сообщила пресс-служба Кремля, с докладом на совещании выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Читать полностью