Чернышенко: возобновление авиасообщения с курортами Египта зависит от эпидситуации

"Это все зависит от эпидемиологической обстановки. Самая главная наша задача - это сохранение здоровья наших граждан", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, когда может быть восстановлено авиасообщение с египетскими курортными городами.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

В начале сентября 2020 года авиасообщение между Египтом и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать Египет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы осуществляются в Каир 5 раз в неделю.