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Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

Как сообщила пресс-служба Кремля, с докладом на совещании выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 13 мая очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мероприятие состоится в формате видео-конференц-связи. На заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее в среду, выступая с традиционным отчетом правительства перед депутатами Госдумы, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 17 из 85 регионов России рынок труда к настоящему моменту вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКотяков, Антон Олегович
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