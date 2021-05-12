Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 13 мая очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мероприятие состоится в формате видео-конференц-связи. На заседании также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее в среду, выступая с традиционным отчетом правительства перед депутатами Госдумы, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 17 из 85 регионов России рынок труда к настоящему моменту вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии.