Сервис "Яндекс.Такси" восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" восстановил работу сервиса после произошедшего в нем краткосрочного сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", - сообщили в "Яндекс.Такси".

Ранее компания сообщила, что по техническим причинам у некоторых пользователей могли возникать проблемы с заказом такси.

Согласно сервису Downdetector, отслеживающему работу популярных интернет-ресурсов, пользователи начали фиксировать проблемы в работе сервисов "Яндекса" около 13:45 мск. При этом 85% пользователей, сообщивших о сбое, испытывали проблемы с работой сайта "Яндекса", еще 11% жаловались на сбои в работе "Яндекс.Почты", 2% информировали о проблемах в функционировании сервиса "Яндекс.Деньги". С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Казани, Красноярска и других городов.