Минфин сохраняет планы по размещению евробондов в 2021 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минфин РФ сохраняет планы по размещению евробондов в этом году, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранен и мы также в этом году выполним наши задания по привлечению внешнего финансирования дефицита бюджета", - сказал Силуанов. При этом сроки размещения он не уточнил: "Я не буду говорить, это осень, лето или весна".

По словам Силуанова, интерес на рынке внутренних облигаций со стороны иностранцев сохранился, несмотря на все ограничения. Тем не менее, иностранные финансовые компании участвуют при первичном размещении бондов.