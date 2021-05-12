В РАН призвали активнее развивать критически важные направления науки и технологий

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. России надо активнее развивать научные исследования в критически важных для экономики областях, том числе в микроэлектронике, биомедицине, IT-технологиях и в сфере искусственного интеллекта, заявил ТАСС в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы понимаем, что сейчас Россия, в плане конкуренции за вхождение в пятерку ведущих мировых стран, будет соревноваться с экономиками, которые уже давно встали на путь инновационного развития и действительно умеют брать знания из науки и получаемую прибыль реинвестировать в науку. Наша основная задача - как можно быстрее научиться это делать. И прежде всего необходимо обратить внимание на развитие критически важных инновационных компонентов - IT-технологий, искусственного интеллекта, микроэлектроники и биомедицины. Здесь действительно запланированы серьезные средства, но отставание у нас в этих областях существенное и это вызов", - сказал он.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что правительство в ближайшие три года планирует выделить из бюджета свыше 1,5 трлн рублей на проведение фундаментальных научных исследований.

Глава РАН отметил, что академия наук активно работает над развитием фундаментальных исследований и воспитанием новых отечественных научно-технических кадров. "РАН будет делать все в рамках наших полномочий, чтобы быстрее развивались вышеперечисленные критические направления, и получаемые наукой знания как можно быстрее превращались в технологии, чтобы наука стала движущей силой экономики", - сказал он.

Глава РАН высоко оценил работу правительства РФ в 2020 году. "Мы постепенно возвращаемся докризисному уровню развития, прежде всего - за счет работы правительства и других органов государственной власти", - сказал академик Сергеев.