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Набиуллина предлагает ограничить льготы по ИИС при инвестировании в иностранные бумаги

Банк России планирует выйти с инициативой ограничить налоговые вычеты, указал глава ЦБ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Банк России планирует выйти с инициативой ограничить налоговые вычеты при инвестировании в иностранные ценные бумаги с Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках онлайн-сессии НАУФОР.

Количество граждан, предпочитающих инвестировать с ИИС в иностранные ценные бумаги увеличивается, отметила глава ЦБ. За год эта доля инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов выросла почти в два раза и превысила 15%, добавила она.

"Мы выходим с предложением - давать налоговые вычеты только при вложении в российские финансовые инструменты, потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, а это по сути бюджетные деньги, бюджетная льгота, стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги", - рассказала Набиуллина.

При этом у граждан, инвестирующих с ИИС останется возможность диверсификации портфелей при помощи иностранных ценных бумаг, "но это будет без распространения льготы и налогового вычета на такие вложения", добавила председатель регулятора.

Индивидуальные инвестиционные счета

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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