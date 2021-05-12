Минвостокразвития рассчитывает увеличить объем перевозок по СМП до 100 млн т к 2030 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) планируется увеличить до 100 млн т к 2030 году. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков после отчета премьера РФ Михаила Мишустина о работе правительства перед Государственной думой.

"В прошлом году мы зарегистрировали исторический рекорд по объему перевозок по Севморпути - практически 33 млн т перевезли. На сегодня цель - выйти на поражающий воображение объем - 100 млн т к 2030 году. Я думаю, это реалистично", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова заявляла, что СМП будет более экологичным маршрутом, чем транспортные магистрали, расположенные южнее, поскольку Россия ставит в приоритет экологическую безопасность грузоперевозок при развитии арктической магистрали и делает акцент на судах, использующих соответствующие виды топлива.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.