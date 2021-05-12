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Профицит внешней торговли в России в марте вырос на 6%

Профицит внешней торговли в РФ в марте 2021 г. вырос на 6%, до $10,022 млрд - Банк России.

В России введут переходный период для регистрации М2М sim-карт
Такая возможность заработает к июню 2021 года
В России введут переходный период для регистрации М2М sim-карт
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