Набиуллина: компании РФ пока предпочитают развитие за счет долговых средств, а не IPO

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские компании пока предпочитают привлекать долговые ресурсы на развитие, а не проводить IPO (первичное публичное размещение акций компании на бирже). Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках онлайн-сессии НАУФОР.

"В этом году [прошло] всего два IPO. Хорошо, что больше нуля, но это не так много. Спрос есть. В том числе розничный инвестор пошел в IPO. Мы видим здесь риски [при прямом вложении средств]. Но здесь не хватает предложения на этом рынке. Это вопрос не только инвестиционного климата, но явное предпочтение компаний развиваться за счет долга. Допускать инвесторов, в том числе миноритарных, не все готовы", - сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что на IPO сейчас выходят новые компании, которые быстро завоевывают рынок, и их нужно в этом поддерживать. Для этого Банк России разрабатывает меры поддержки спроса розничных инвесторов на такие акции. "Например, освободить от НДФЛ доходы от продажи активов, приобретенных в ходе IPO, или, допустим, после шести месяцев удержания. Это привлечет дополнительно инвесторов", - сказала она.