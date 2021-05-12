Абрамченко заявила, что рост цен на продукты в России ниже среднемировых значений

"Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Она отметила, что России удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия. "Существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире. На это повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха", - считает Абрамченко.

По словам вице-премьера России, отечественным аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать в 2 раза больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей. Например, заложили 8 новых тепличных комплексов на Дальнем Востоке, которые позволят не зависеть от китайского импорта. Кроме того, удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах.

"Год был не простой, а сельское хозяйство - это реальный сектор экономики", - сказала она. Абрамченко добавила, что российским аграриям удалось очень хорошо пройти посевную и уборочную кампанию. "Несмотря на то, что нельзя было привлечь иностранную рабочую силу и сезонных рабочих, мы вышли из этой ситуации", - заключила она.