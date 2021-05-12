Петербург попросил поддержки из бюджета РФ, чтобы построить семь станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Семь станций метрополитена планируют построить в Санкт-Петербурге к 2024 году при условии получения поддержки из федерального бюджета. Власти города направили соответствующую заявку в правительство РФ, сообщил в среду вице-губернатор Максим Соколов.

Вице-губернатор отметил, что в настоящий момент по поручению президента РФ правительство рассматривает вопрос о присвоении статуса единственного исполнителя "Метрострою Северной столицы" по вопросу проектирования, строительства и реконструкции городского метрополитена. По его словам, это позволит в ближайшем будущем "достичь, пускай и скорректированных, но реальных показателей государственной программы, в соответствии с которыми уже к 2024 году будут проложены почти 9 км путей, открыты три станции - "Казаковская", "Путиловская" и "Большой проспект" - с общим объемом финансирования в 60 млрд рублей". Соколов добавил, что "это трезвая оценка сегодняшних финансовых возможностей [города]".

"Мы также направили заявку и в федеральное правительство для поддержки из федерального бюджета. В случае этой поддержки темпы строительства [метрополитена] будут существенно ускорены, и теоретически можно построить еще четыре станции в эти же сроки, но это потребует грантов со стороны федерального правительства", - сказал Соколов на пленарном заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, отвечая на вопрос одного из депутатов о планах строительства новых станций метро в городе.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о планах воспользоваться системой привлечения льготных кредитов из федерального бюджета для строительства метро.

В Петербурге реализуется проект по строительству Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки, соединяющей юг и северо-восток города. Она включает шесть станций: "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). В настоящий момент идет строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии (четвертая линия) метрополитена от станции "Спасская" до станции "Большой проспект" ("Горный институт"), включая станцию "Театральная".

Компания "Метрострой", которая долгие годы была единственным строителем метрополитена в Петербурге, находится в предбанкротном состоянии. Ситуация с "Метростроем" отразилась на планах ввода новых объектов метрополитена Петербурга по срокам. В октябре 2020 года при участии ВТБ создана компания "Метрострой Северной столицы", ее основной вид деятельности - строительство железных дорог и метро. 65% акций компании передано в собственность города.