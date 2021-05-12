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Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Инфляция в стране составляет 4,2%

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 4,2%, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года. Об этом сообщило в среду министерство труда страны. Эксперты прогнозировали, что этот уровень инфляции достигнет 3,6%.

Потребительские цены в апреле выросли на 0,8% по сравнению с мартом. Эксперты ожидали роста на 0,2%. По их мнению, нынешний показатель вызван растущим спросом по мере ослабления распространения коронавируса.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с мартом, что является самым высоким показателем с 1982 года. Цены на бензин, с другой стороны, упали впервые почти за год.

Отчет Минтруда показал резкий рост цен на автомобили, транспортные услуги и проживание в гостиницах по мере возобновления работы предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Текущую ситуацию эксперты связывают с тем, что предприятия не могут угнаться за спросом.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.

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