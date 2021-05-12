CNN: заправки на востоке США испытывают нехватку топлива из-за проблем с трубопроводом

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Автозаправочные станции на востоке США испытывают нехватку топлива на фоне приостановки из-за кибератаки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные специализированных сайтов.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Северная Каролина, где запасы топлива исчерпаны по меньшей мере на 24,8% заправочных станций. Без бензина остались 15,4% заправок в Джорджии, 15% - в Вирджинии, 13,4% заправок пустуют в Южной Каролине. Начинает заканчиваться горючее в штатах Флорида (4,2% пустых заправок), Мэриленд (3,5%) и Теннесси (2,8%).

По мнению экспертов, опрошенных CNN, нехватка топлива вызвана в первую очередь паникой из-за приостановки работы трубопровода, на фоне которой местные жители скупают топливо впрок. "Спрос на некоторых рынках вырос в два-четыре раза, и система даже в штатном режиме не может его обеспечивать", - приводит телекомпания слова вице-президента ассоциации NACS, контролирующей работу заправочных станций, Джеффа Линарда. По его словам, продавцам "тяжело сохранять запасы топлива" в ситуации, когда потребители, приезжая на заправки, заливают топливо не только в бак автомобиля, но и во всевозможные емкости.

"Таким образом топлива лишаются те, кто в нем нуждается, а также встает вопрос транспортировки и хранения бензина, - указывает Линард. - Наличие емкости с крышкой еще не означает, что ее нужно заполнить горючим".

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.