Чернышенко рассказал, как обеспечить в России научный и инновационной прорыв

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Увеличение финансирования научных исследований в сочетании с перспективными инструментами управления позволят обеспечить России прорыв в научной и инновационной сферах. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году на 12% больше, чем в прошлом, уже направлено бюджетных средств на науку, 190 млрд руб. В течение трех лет будет 1,5 трлн руб. Это в сочетании с перспективными инструментами управления должно обеспечить прорыв в научной и инновационной сфере, которая работает в тесной связке четырех взаимосвязанных направлений. Прежде всего, это кадры от [сферы] образования, наука, которая дает возможность создания технологий, и технологические компании как заказчик и потребитель этих технологий, - и связанные все цифровой трансформацией",- сказал Чернышенко.

Он добавил, что сейчас идет подготовка госпрограммы, которая должна будет объединить и синхронизировать действия большого количества органов исполнительной власти, институтов с технологическими заказчиками, чтобы сконцентрировать усилия на приоритетных для страны направлениях. Прежде всего, по его словам, это создание так называемого санитарного щита от биологических угроз, новая энергетика и компенсация углеродного следа - те приоритеты, которые обозначил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.