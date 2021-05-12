Стоимость денежных переводов из России остается самой низкой в мире

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Денежные переводы из России продолжают оставаться наименее дорогостоящими в мире, их стоимость снизилась с 2,1% до 1%. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Всемирного банка (ВБ).

"В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: стоимость денежного перевода из этой страны снизилась с 2,1% до 1%. Внутри региона сохраняются существенные различия в стоимости переводов по разным направлениям: наиболее дорогостоящими были переводы из Турции в Болгарию, а наименее дорогостоящими - из России в Грузию", - отметили в ВБ.

По данным специалистов организации, объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии. "Снижение курса российского рубля привело к значительному снижению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары США. Согласно подсчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным", - отмечается в докладе.

В целом, как рассказали в ВБ, "кризис, вызванный COVID-19, вопреки прогнозам, не привел к серьезному сокращению объема денежных переводов" в мире. "В 2020 году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом $540 млрд - на $8 млрд меньше (лишь на 1,6% меньше), чем в 2019 году", - уточнили авторы доклада. Кроме того, подчеркивают они, "сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в 2020 году оказалось менее значительным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%)".

"Согласно прогнозам, в 2021 и 2022 годах восстановление темпов роста мировой экономики продолжится, на этом фоне в 2021 году ожидается увеличение объема денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов на 2,6%, до $553 млрд, а в 2022 году - на 2,2%, до $565 млрд, - указали в ВБ. - Многие страны с высоким уровнем доходов достигли значительных успехов в вакцинации своего населения, однако в ряде крупных развивающихся стран сохраняются высокие показатели заболеваемости, поэтому перспективы развития ситуации с денежными переводами остаются неопределенными".