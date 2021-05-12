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Пандемия COVID-19
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Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Анголе

Препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V"
© The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Handout via REUTERS

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Применение однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" одобрено в Анголе, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"
Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Республики Ангола", - указано в сообщении.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

В марте 2021 года в Анголе также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

Теги
АнголаРоссияПандемия COVID-19
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