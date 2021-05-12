Россельхознадзор разрешил поставки помидоров и перцев с двух предприятий Белоруссии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 12 мая 2021 года разрешает поставки помидоров и перцев с двух предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 12 мая 2021 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию томатов и перцев с двух белорусских предприятий: ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область), КУП "Минская овощная фабрика" (Минская область)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследований томатов и перцев закрытого грунта в местах производства на предмет отсутствия вируса мозаики пепино, а также под гарантии ГУ "Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь.

Как сообщалось ранее, с 9 октября 2020 года Россельхознадзором были введены ограничения на поставки томатов и перцев из Минской области Республики Беларусь в связи с обнаружением в продукции из этого региона вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) - объекта, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера. Аналогичный запрет был введен в отношении поставок томатов и перцев из Брестской области Республики Беларусь с 30 октября 2020 года также в связи с выявлением в овощах Pepino mosaic virus.