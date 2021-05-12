Россельхознадзор нашел с помощью системы ветсертификации 165 предприятий-фантомов в апреле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с помощью системы ветеринарной сертификации "Меркурий" в апреле 2021 года обнаружил более 165 предприятий-фантомов, говорится в сообщении ведомства.

"В апреле 2021 года территориальными управлениями Россельхознадзора по всей России выявлено 165 несуществующих предприятий", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что в ходе регулярного мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения в системе "Меркурий" территориальные управления Россельхознадзора выявляют нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот подконтрольных товаров. В частности, таким образом инспекторы службы обнаруживают фантомные площадки - хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция.

В ведомстве также сообщили о том, что на 12 мая с начала года Россельхознадзором в рамках анализа данных системы "Меркурий" выявлено 1 254 предприятия-фантома. При этом из них 307 несуществующих производственных организаций и 947 компаний, осуществляющих торговлю и хранение продукции. Больше всего несуществующих площадок обнаружило управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 236. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия зафиксировало 79 предприятий-фантомов, управление Россельхознадзора по Омской области - 76.