ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи бесплатных кодов для жизненно важных лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Система маркировки лекарств будет автоматически определять жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) и лекарства стоимостью ниже 20 рублей для выдачи бесплатных кодов. Об этом в среду заявил руководитель товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков во время выступления на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Одним из важных нововведений, которое мы внедрим в ближайшее время, станет привязка стоимости кодов маркировки к предельной отпускной цене на препараты и автоматизация выдачи кодов для ЖНВЛП и лекарств стоимостью ниже 20 рублей. Напомню, для этих категорий коды эмитируются бесплатно. При заказе система сама определит, подпадает ли препарат под условия бесплатной эмиссии. Единственное, что нужно будет сделать участникам оборота, это актуализировать предельные отпускные цены в системе маркировки", - пояснил Жаворонков.

Он уточнил, что в ближайшем будущем планируется, что система маркировки лекарств будет автоматически вводить в оборот препараты при получении сведений от Росздравнадзора и прохождении таможенных процедур при выпуске деклараций ФТС. Жаворонков также добавил, что сейчас эмитентам кодов стали доступны отчеты об остатках лекарственных препаратов на рынке, а следующим этапом будет получение отчета об объемах продаж и прослеживаемости всей цепочки по запросу. Кроме этого, эмитенты кодов могут делегировать права и предоставлять доступ к отчетам другим участникам оборота.

"Возможность делегирования прав - мера, направленная на доступ к информации о товародвижении для зарубежных производителей, когда в качестве заказчиков кодов выступают дистрибьюторы, а также для отечественных производителей, использующих контрактные площадки. Теперь производители смогут видеть отчеты об остатках своей продукции на российском рынке, а контрактные площадки добровольно отказаться от получения этих данных. Участники торговой цепочки даже смогут прописывать требования о делегировании прав в договорах. Такого рода прозрачность системы создает равные условия для конкуренции и делает рынок лекарств в России транспарантным для всех участников", - резюмировал Жаворонков.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.