Индексы Мосбиржи и РТС 12 мая торговались разнонаправленно

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду двигался разнонаправленно. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 3654,14 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,3%, до 1548,02 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:32 мск вырос на 0,48%, до 74,59 руб., евро снизился на 0,01%, до 90,04 руб.

"Событием, усилившим волатильность на мировых рынках, стала публикация данных по индексам потребительских цен в США за апрель. Они существенно превзошли прогнозы, в моменте это вызвало резкое снижение фондовых индексов, но в дальнейшем глубина локальной коррекции сократилась. Ускорение инфляции в США может рассматриваться как причина более раннего подъема ставок ФРС, чем в базовых ожиданиях. На фоне вышедшей статистики растет внимание к долговым рынкам, доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 1,68%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Несмотря на рост доллара к основным валютам, нефть остается в уверенном плюсе, нацеливаясь на $70. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 0,88%.

Рынок акций

На российском рынке наиболее заметное движение наблюдается в динамике акций тех компаний, вес которых был изменен в индексе MSCI Russia, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Изменения были объявлены сегодня, но вступят в силу после закрытия торгов 27 мая. В лидерах роста находятся акции ФСК ЕЭС (+1,27%). "Акции компании были включены в индекс MSCI Russia малой капитализации, что может привести к притоку инвестиций со стороны пассивных инвесторов, отслеживающих индекс, в размере $10 млн", - рассказал эксперт.

По этой же причине большую часть дня в лидерах роста находились акции Ozon (-3,1%). "Бумаги были включены в индекс MSCI Russia, можно ожидать приток от пассивных инвесторов в размере $200 млн. Однако акции отыграли рост после публикации данных по инфляции в США и открытия американского рынка - депозитарные расписки торгуются на Nasdaq, поэтому распродажа технологических компаний затронула и Ozon", - добавил Потапов.

В минусе остаются и акции Сбербанка (-1,45%) после дивидендного гэпа, добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 13 мая

В четверг инвесторы продолжат следить за сигналами регуляторов, сырьевыми ценами, геополитикой, доходностью долговых рынков, считает Александр Бахтин. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3600-3680 пунктов, курс рубля к доллару - 73,7-75 руб.

С учетом улучшения новостного фона, завтра преобладают шансы повышения котировок российских акций, полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3625-3675 пунктов, а также 74-74,5 руб. и 89,5-90,2 руб. соответственно.