ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи керосина на бирже

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба на биржевом комитете рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем продаж керосина на бирже. Об этом ТАСС сообщили в ФАС.

"Антимонопольная служба рекомендовала компаниям нарастить объем предложения авиакеросина на бирже", - сообщили в службе. До этого в протоколе заседания биржевого комитета ФАС, которое имелось в распоряжении ТАСС, также содержалась подобная рекомендация, но без уточнения, каким образом нефтяникам нужно увеличить предложение на рынке. Отмечалось, что эта мера нужна, чтобы не допустить роста цен в случае возобновления авиасообщения.

В ФАС добавили, что заседания биржевого комитета проводятся еженедельно, в том числе при непосредственном участии представителей крупных нефтяных компаний, независимых участников рынка нефтепродуктов, биржевых площадок и экспертных организаций.

"На заседаниях в числе прочего анализируется текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и даются рекомендации участникам рынка, направленные на его насыщение, и, как следствие, на недопущение роста цен, в том числе на розничных рынках", - пояснили в службе.

Вице-премьер Александр Новак отмечал в среду, что летом объем авиаперевозок в другие государства может вырасти в случае снижения ограничительных мер из-за COVID-19, указывая, что для этого нужно обеспечить наличие необходимого количества авиационного керосина. Он добавлял, что на биржевом комитете ФАС авиационным и нефтяным компаниям была дана рекомендация обеспечить необходимые объемы керосина на несколько месяцев вперед с учетом возможного роста спроса и потребления этого топлива.