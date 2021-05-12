Кабмин 13 мая обсудит генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг, 13 мая, обсудит генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей страны на период до 2035 года. Об этом говорится в материалах кабмина.

Соответствующие два пункта - "О Генеральной схеме развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2035 года" и "О Генеральной схеме развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2035 года" - включены в повестку заседания.

Отмечается, что целью разработки этих документов является "определение экономически обоснованных направлений развития" этих двух отраслей. В частности, в схеме по нефтяной отрасли конкретизируется целевое видение ее перспективного развития, заложенное в Энергетической стратегии на период до 2035 года.

То же самое касается газовой отрасли. Как указано в материалах кабмина, речь идет о направлениях ее развития "для обеспечения надежного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку природного газа, а также реализации мероприятий по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний рынок".