Бриллиант "Алросы" продали на аукционе Christie’s более чем за $14 млн

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Крупнейший бриллиант в истории российской огранки компании "Алроса" массой 100,94 карата продан на состоявшемся в среду в Женеве аукционе Christie’s за 12 840 500 швейцарских франков ($14 124 550). Об этом сообщил аукционный дом.

Речь идет о 100,94-каратном бриллианте The Spectacle. Кристалл с высочайшими характеристиками цвета и чистоты был выставлен на аукционе Christie’s Magnificent Jewels. Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году и ставшего одним из самых крупных, добытых компанией в XXI веке. Изготовление бриллианта заняло у специалистов "Алросы" более полутора лет.

Стоимость бриллианта оценивалась в 12-18 млн франков ($13,1-19,7 млн), следует из сообщения на официальной странице Christie’s.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Якутии и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находятся почти 34% акций.