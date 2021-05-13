Путин обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет традиционное совещание с членами правительства и обсудит ситуацию на рынке труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Еще в марте Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. Президент тогда подчеркнул, что решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений и инвестиций. Он также пообещал, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году на фоне пандемии. При этом, как заметил Путин, для создания новых рабочих мест "надо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы дистанционной, удаленной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход".

"13 мая Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. При этом на портале Роструда "Работа в России" в пандемию около 6 млн россиян зарегистрировались как безработные.

Как отметил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе, в целом уровень безработицы в России снизился с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%, или 4,2 млн человек на настоящий момент.

Число официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, в апреле 2021 года составило 1,63 млн человек. Решение поставленной президентом задачи предполагает трудоустройство еще около 1 млн россиян из числа безработных, так как до начала пандемии, по состоянию на 15 апреля 2020 года, количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тыс. человек.

Первые шаги

В настоящее время показатели заметно улучшились и рынок труда постепенно возвращается к показателям доковидного периода. В 17 из 85 регионов России поставленная президентом задача уже решена, сообщил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме.