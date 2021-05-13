Кабмин обсудит поправки в Бюджетный кодекс, борьбу с инсайдом в спорте и тему дольщиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг, 13 мая, обсудит поправки в Бюджетный кодекс, проблему дольщиков, генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей страны, борьбу с инсайдом в спорте, детский туристический кешбэк и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс был разработан в целях реализации президентского послания Федеральному собранию этого года, а также предложений парламентариев и Счетной палаты по оптимизации бюджетной отчетности и срока внесения в Госдуму проекта очередного трехлетнего бюджета.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в нижней палате парламента, предложил перенести этот срок с 1 октября на 15 сентября.

Нефтегазовое развитие

Также в повестку заседания включены пункты о генеральных схемах развития нефтяной и газовой отраслей РФ на период до 2035 года. Отмечается, что целью разработки этих документов является "определение экономически обоснованных направлений развития" этих двух отраслей. В частности, в схеме по нефтяной отрасли конкретизируется целевое видение ее перспективного развития, заложенное в Энергетической стратегии на период до 2035 года.

То же самое касается газовой отрасли. Как указано в материалах кабмина, речь идет о направлениях ее развития "для обеспечения надежного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку природного газа, а также реализации мероприятий по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний рынок".

Ситуация с дольщиками

Правительство обсудит работу по восстановлению прав дольщиков и завершению возведения долгостроев. "В докладе представлена оценка текущего статуса реализации мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства и завершению строительства проблемных объектов, а также [данные] о реализации таких мероприятий в плановом периоде 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

В частности, правительству будут представлены основные показатели работы Фонда защиты прав дольщиков с 2018-го по первый квартал 2021 года, указывают в кабмине. Ключевым направлением деятельности фонда является реализация механизмов, позволяющих восстанавливать права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Отмечается, что за указанный период были восстановлены права 74,3 тыс. человек.

Поддержка туризма и детского отдыха

Также кабмин на заседании рассмотрит вопросы о выделении Ростуризму средств на господдержку туроператоров и реализацию детского туристического кешбэка. Проект одного из распоряжений предполагает "оказание государственной финансовой поддержки реализации программы доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение 50% стоимости 357 тыс. оплаченных туристских услуг".

Проект еще одного решения предполагает направление Ростуризму средств для предоставления в 2021 году субсидий туроператорам "в целях снижения стоимости и повышения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта", отметили в правительстве.

Вопросы спорта

Правительство РФ также обсудит поправки, направленные на борьбу с инсайдом и конфликтом интересов в сфере спорта. "Законопроектом предусматривается внесение изменений, направленных на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований", - указано в пресс-релизе.

В частности, законопроектом определяется содержание "конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им, подчеркнули в кабмине.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств в 2021 году на подготовку и проведение в России ряда крупных международных соревнований. Среди них - чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москве, первые Игры стран СНГ в этом году, чемпионат мира по волейболу 2022 года, финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге и летняя Универсиада 2023 года в Екатеринбурге.

Валютный контроль и другие вопросы

Кроме того, на заседании в четверг правительство обсудит проект поправок, направленный на повышение эффективности контроля за осуществлением валютных операций с использованием бюджетных средств, а также упрощение требований валютного контроля в отношении экспортеров.

Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, касается законодательства о банкротстве. В частности, исключается ряд неэффективных процедур банкротства и вводится новая реабилитационная процедура - реструктуризация долгов для восстановления хозяйственной деятельности и платежеспособности должника и сохранения рабочих мест.

Также правительство на заседании 13 мая планирует дать Росстату полномочия определять методики исчисления медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.

В повестку заседания включены и поправки, регламентирующие, в частности, перевод бумажных документов в электронный вид и наоборот и порядок хранения электронных документов, в том числе архивных.

Еще один пункт касается вопроса о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения о совместной системе связи вооруженных сил стран СНГ.