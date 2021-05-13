В штатах юго-востока США прекратила работу почти половина заправок

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Автовладельцы из Джорджии, Южной и Северной Каролины и Вирджинии сообщают о прекращении работы почти половины заправок в этих штатах. Об этом говорится в сообщении компании GasBuddy, которая ведет учет обеспеченности бензином заправок на основе информации потребителей.

По данным компании, в Джорджии не работают 43% заправок, в Северной Каролине - 65%, Южной Каролине - 43%, Вирджинии - 44%. В других штатах юго-востока пока ситуация лучше. В Вашингтоне без бензина остались только около 10% заправочных станций. Перебои с топливом также отмечаются в Алабаме, Флориде, Кентукки, Мэриленде, Миссисипи, Теннеси и Западной Вирджинии.

Штаты северо-востока США пока не затронуты перебоями с топливом. По словам ряда автомобилистов в Нью-Йорке, с которыми переговорил корреспондент ТАСС, с проблемами с заправкой они пока не столкнулись. Однако сложности здесь могут проявиться позднее - топливо с юго-востока, впервые испытавшего перебои с бензином, идет по трубопроводу на север несколько суток.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца текущей недели.