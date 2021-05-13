Силуанов: долговая нагрузка регионов существенно ниже кризисных значений 2014 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Показатель долговой нагрузки регионов РФ по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже значений, зафиксированных после кризиса 2014 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в опубликованном в четверг интервью "Российской газете" .

"Благодаря проведению большинством регионов совместно с федеральным центром ответственной долговой политики за последние годы удалось стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой региональных бюджетов. Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Расходы на обслуживание государственного долга по итогам 2014 года составляли 107,2 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем в 2020 году", - отметил Силуанов.

При этом, по его словам, сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень государственного долга связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов РФ составляет 35,8%.

Силуанов подчеркнул, что в условиях волатильности мировой экономики, которая в том числе сказывается и на динамике поступлений доходов в бюджеты, проведение ответственной долговой политики является важной составляющей обеспечения стабильности бюджетов и безусловного исполнения социально значимых расходных обязательств. При этом безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед населением, отметил он. "Предлагаемое ранее рейтинговым агентством S&P увеличение объема государственного долга регионов до 60% от налоговых и неналоговых доходов приведет к росту расходов на обслуживание государственного долга на сумму около 200 млрд рублей и необходимости сокращения в соответствующем объеме социальных расходов регионов. Осложняет эту проблему и риск увеличения процентных ставок по займам", - добавил глава Минфина РФ.

Ранее Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства в 2020 году заявил, что объем долга регионов России по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил около 25% от общих доходов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в мае проработать меры по дополнительной поддержке регионов, обозначенные в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. По поручению главы государства задолженность регионов по коммерческим займам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года.