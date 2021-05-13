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Tesla приостанавливает продажи своих электромобилей за биткойны

Глава компании Илон Маск заявил, что Tesla также не будет продавать свои биткойны, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии
Основатель и глава Tesla Илон Маск Tobias Schwarz/Pool via AP
Описание
Основатель и глава Tesla Илон Маск
© Tobias Schwarz/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткойн как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения. Об этом в среду заявил основатель и глава Tesla Илон Маск.

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"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал Маск в Twitter, добавив, что помимо этого компания не будет продавать свои биткойны, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

Миллиардер и предприниматель также отметил, что у криптовалют многообещающее будущее, однако нельзя допустить, чтобы их развитие происходило за счет "огромной цены для окружающей среды".

8 февраля Tesla объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в биткойн. Компания также сообщила в марте, что начинает принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.

Теги
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