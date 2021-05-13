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Биткойн снижается почти на 10%

Стоимость криптовалюты опустилась до $51,1 тыс.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Биткойн снижается почти на 10%, до $51,1 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

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