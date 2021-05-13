Две трети россиян считают рискованным любое инвестирование денег

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (62%) считает, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Открытие" вначале мая среди тысячи человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Почти две трети россиян (62%) считают, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. При этом половина согласна с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов", - отметили в "Открытии".

При этом, как показал опрос, больше всего тех, кто считает инвестирование рискованным занятием, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (71%). Меньше всего - на Северном Кавказе (48%) и на Урале (55%). Не согласны с тем, что инвестирование сопряжено с высоким риском, 12% опрошенных.

По мнению половины респондентов (51%), для инвестирования нужна большая первоначальная сумма. При этом 24% россиян не считают большую первоначальную сумму обязательным условием для того, чтобы стать инвесторами, указали в "Открытии".

Также 46% россиян считают, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов, тогда как 15% опрошенных уверены, что инвестировать нужно только в один инструмент. Кроме того, по мнению 35% респондентов, инвестировать может только профессиональный инвестор, 30% не разделяют эту точку зрения, полагая, что инвестиции доступны всем. Также примерно поровну разделились ответы тех, кто считает, что инвестирование отнимает много времени (32%), и тех, кто так не думает (29%), отметили авторы опроса.

Сроки инвестирования и налог на доход со вкладов

Около половины россиян, таких 48%, уверены, что высокий инвестиционный доход можно получить только при инвестировании в течение многих лет. Однако 19% считают, что получить высокий инвестиционный доход можно и за короткий срок.

Кроме того, 36% опрошенных считают высокий инвестиционный доход удачей или чистой случайностью. Не согласны с такой точкой зрения 26% россиян.

При этом 60% опрошенных отмечают, что введенный в России с 2021 года налог на доход со вкладов от 1 млн рублей серьезно ухудшает их доходность. Наиболее часто такой ответ давали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (72%). Вместе с тем 38% россиян уверены, что вклады по-прежнему сохраняют свою привлекательность как инструмент сбережения денег и готовы больше сберегать при росте ставок по депозитам, показал опрос.

"Самое интересное в итогах опроса то, что в нем нет неправильных ответов. Инвестиции - широкое понятие и каждый человек может найти в них то, что ему нравится, или то, чего он боится. Для некоторых инструментов инвестирования нужны миллионы, а для других достаточно 1 тыс. рублей. Некоторые могут принести доход быстро, а другие нуждаются в долгосрочном инвестировании", - прокомментировал ТАСС результаты опроса лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.