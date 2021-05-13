В Совфеде предложили продлить срок применения льгот страховых взносов для резидентов ТОР

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские сенаторы разработали законопроект, которым предлагается продлить с трех до четырех лет срок применения льгот страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документ, который в четверг будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

Авторами законопроекта выступают глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член этого комитета Владимир Кравченко.

"Учитывая, что применение пониженных страховых вносов в отношении резидентов ТОР является одним из ключевых факторов принятия решения потенциальным инвестором об осуществлении деятельности на ТОР, поскольку совокупная ставка уплачиваемых резидентом взносов составляет всего 7,6%, законопроектом предусматривается продление на один год срока применения льгот страховых взносов для резидентов ТОР, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов) и закрытых административно-территориальных образований", - говорится в пояснительной записке.

Также сенаторы предлагают распространить право на применение пониженных тарифов страховых взносов на резидентов ТОР, получивших соответствующий статус по истечении трехлетнего периода функционирования ТОР и до вступления в силу соответствующего закона.

Пониженные тарифы

На данный момент пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОР (за исключением ТОР, созданных на территории Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток), получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания территории опережающего развития. Для резидентов ТОР, созданных на территории ДФО, а также резидентов свободного порта Владивосток пониженные тарифы страховых взносов применяются в течение 10 лет с момента получения соответствующего статуса, до 31 декабря 2025 года.

На данный момент в моногородах и ЗАТО создано 92 ТОР. Для компаний-резидентов действует ряд преференций, включая пониженные ставки налогов и страховых взносов. Это создает привлекательные условия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и диверсификации экономики моногородов.