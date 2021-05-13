Разработчик "Ярса" намерен впервые показать макет поезда на магнитной подушке в августе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Макет поезда на магнитной подушке впервые будет продемонстрирован корпорацией "Московский институт теплотехники" (МИТ, является разработчиком комплекса "Ярс", входит в Роскосмос) в августе. Об этом сообщили ТАСС в МИТ по случаю 75-летия предприятия.

"В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения. Данная технология применена впервые в стране", - отметили в корпорации.

Уже завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет, уточнили в МИТ.

В феврале генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, в этом году должны начаться ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".