РЖД регистрирует рост перевозки морепродуктов из Приморья на запад РФ после спада экспорта

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Объем перевозки морепродуктов из Приморского края на запад России в начале 2021 года вырос на 13,5% в сравнении с 2020 годом, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Росрыболовству представить предложения о переориентации поставок российской рыбы с учетом сохраняющихся проблем с поставками продукции в Китай. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года призывал минимизировать расходы, связанные с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России.

"За четыре месяца 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено свыше 189,1 тыс. тонн рыбной продукции (+13,5% к аналогичному периоду прошлого года). В апреле погружено более 52,9 тыс. тонн (+47,3% к апрелю 2020 года). Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 115,3 тыс. тонн (+16,2%), в рефрижераторных вагонах отправлено 73,8 тыс. тонн (+9,5%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной объем рыбной продукции был отгружен в Московскую область, а также грузополучателям Урала и Сибири. В марте ТАСС сообщал, что в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом.

В КНР поставляется около 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

Правительство России разрабатывает комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Так, в Приморском крае строятся береговые рыбоперерабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются холодильные мощности.