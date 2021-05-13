ТПП предложила расширить список случаев замены штрафа на предупреждение для бизнеса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила расширить перечень случаев, когда административный штраф бизнесу заменяется предупреждением. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель палаты Сергей Катырин.

"Палата предлагает предусмотреть, что на предупреждение может быть заменен штраф, назначенный по итогам проведения не только контроля (надзора), но и производства по делу об административных правонарушениях. Это позволит устранить существующий пробел и более полно защитить права бизнеса", - сказал он.

Катырин уточнил, что предложение о внесении таких поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях направлено в уполномоченные органы власти.

В настоящее время штраф подлежит замене на предупреждение, если он назначен по итогам контроля (надзора), напомнил Катырин. Вместе с тем, по его словам, правонарушение может быть выявлено в рамках не только контроля (надзора), но и производства по делу об административном правонарушении.

"Сейчас представители проверяющих органов самостоятельно принимать решение о том, какие процедуры использовать для выявления правонарушения - контрольные (надзорные) мероприятия или производство по делу об административном правонарушении. Таким образом, штраф, назначенный по итогам производства по делу об административном правонарушении, сейчас формально не может быть заменен на предупреждение, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством об административных правонарушениях. При этом правонарушение могло быть совершено впервые и не повлекло причинение вреда охраняемым законом ценностям. Такое положение дел может нарушать права и интересы наиболее уязвимых категорий предпринимательства, для которых как раз и создавался институт замены штрафа на предупреждение - некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства", - аргументировал позицию палаты Катырин.