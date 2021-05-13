Эксперты: в России число заказчиков фриланс-услуг выросло в майские праздники в два раза

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские фрилансеры столкнулись с двукратным ростом спроса на свои услуги в период майских праздников. Такие данные зафиксировали аналитики фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech, изучив статистику заказов и регистраций с 1 по 11 мая и сравнив их с аналогичным периодом докризисного 2019 года с учетом фактора ежегодного роста рынка.

"Согласно данным компаний, прирост новых фрилансеров в майские праздники составил 48%, а число заказов фрилансеров выросло на 10%. Однако наиболее драматичный рост отмечен в количестве регистраций заказчиков фриланс-услуг - прирост составил 103%", - отмечается в материалах аналитики, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Наиболее востребованными на бирже в этот период оказались фрилансеры с digital-навыками: веб-программирование, создание сайтов под ключ и верстка, доработка сайтов на самописных системах. В майские праздники также повышенным спросом пользовались e-mail-маркетологи и таргетологи - специалисты по настройке рекламы во "ВКонтакте", Facebook и Instagram, а также специалисты в сфере веб-дизайна.

Эксперты связывают резкий рост с введением нерабочих дней. "Рост числа заказчиков возможно объяснить тем, что многие российские компании не приостановили свою деятельность в нерабочие дни. В то время как штатные сотрудники ушли на отдых, поддержку их бизнес-процессов осуществляли фрилансеры," - сказал генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

В 2020 году по данным FL.ru и TalentTech количество фрилансеров в России выросло на 76% по сравнению с 2019 годом, и те, кто пришел в фриланс в этом году, заработали более 110 млн рублей. Число заказчиков фриланс-услуг увеличилось на 38%.