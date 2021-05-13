Парламент Казахстана одобрил интеграцию таможенных пошлин Армении и Киргизии в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 13 мая. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании в четверг одобрил проекты законов, направленные на обеспечение поэтапной интеграции таможенных пошлин Армении и Киргизии к ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Так, для армянской стороны предусматривается продление срока переходного периода на один год до полной имплементации Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении наиболее чувствительных для данной страны товаров. Полный переход Армении на ставки Единого таможенного тарифа будет осуществлен c 1 января 2022 года. Принятие закона, как ожидается, будет способствовать улучшению торгово-экономических отношений Армении в рамках Евразийского экономического союза.

Закон, касающийся Киргизии, также предполагает для этой страны продление срока переходного периода на один год до полной имплементации Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении наиболее чувствительных товаров. До прошлого года перечень изъятий Киргизии состоял из 222 товарных позиций, в 2020 году переходный период продлили в отношении 139 товарных позиций. С 1 января текущего года киргизская сторона уже полностью перешла на ставки Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении всех товаров.

После одобрения Сенатом законы о внесении изменений в документы ЕАЭС, касающиеся Армении и Киргизии, поступят на подпись президенту Казахстана.