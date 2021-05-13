Ozon зарегистрировал компанию в Белоруссии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская интернет-платформа Ozon зарегистрировала в Белоруссии операционную компанию для управления витриной в белорусских рублях для местной аудитории, а также развития логистической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Ozon.

"Ozon объявляет о регистрации юридического лица ООО "Озон Рокет Бел", операционной компании в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь - расширения логистической инфраструктуры. В 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок", - отмечается в сообщении.

Белоруссия станет первой страной, помимо России, в которой Ozon организует собственную логистическую инфраструктуру. Компания намерена сократить время доставки товаров в Белоруссию, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней.

Площадка запустила витрину в белорусских рублях для местной аудитории. Для развития местного предпринимательства в этом году планирует создать специальную витрину с товарами белорусских производителей. При этом площадка самостоятельно доставит их до российских покупателей.

"Беларусь - стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным. Поэтому продолжаем последовательно улучшать опыт белорусских клиентов. Сейчас им доступен практически весь ассортимент маркетплейса, программа лояльности Ozon.Premium, а также бесплатная доставка в партнерские пункты выдачи и курьерская доставка, которые в этом году станут еще быстрее. Мы также намерены помочь белорусским производителям продавать товары на российскую аудиторию Ozon", - отметил директор по логистике и клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.

Ozon также планирует увеличить число точек выдачи заказов в Белоруссии. Новые точки будут открываться как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи. Для решения этих задач к команде Ozon в Белоруссии присоединились менеджеры с глубоким знанием белорусского e-commerce, в разное время работавшие в Lamoda и "Европочте" Максим Гануш и Сергей Чилеко.

О компании

Ozon - российская площадка электронной коммерции, на которой представлено 11 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

В конце 2020 года компания провела IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС), в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров.